Вы поддержали нас очень мощно, - Зеленский провел встречу с министрами обороны Дании и Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Королевства Дания Мортеном Бедсковом и министром обороны Эстонской Республики Ханно Певкуром.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента Украины, глава государства выразил благодарность Дании и Эстонии за финансовую, гуманитарную и оборонную помощь с первых дней полномасштабной войны с Россией.

Зеленский отдельно поблагодарил Эстонию за выделение Украине помощи в размере 0,8% ВВП этой страны.

"Вы поддержали нас очень мощно. Это пример маленькой по размеру страны, являющейся великим государством. Я и украинский народ очень благодарны за это", – сказал президент.

Также он отметил весомый вклад Дании в усиление оборонных возможностей Украины путем предоставления необходимой помощи и создания нового действенного формата – конференции союзников по поддержке Украины в Копенгагене.

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"Укрепление нашей армии непосредственно оружием стало для нас наибольшим приоритетом. От этого зависит устойчивость и выносливость нашего государства, безопасность в Европе. Чрезвычайно важно, что вы усиливаете Украину в сфере безопасности и в военном измерении, поставляя нам такое необходимое именно сейчас оружие для деоккупации наших территорий", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отдельно поблагодарил за помощь украинцам, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны.