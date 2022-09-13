Российских учителей в Харьковской области не задерживали. Это фейк, – журналистка Ромалийская получила официальный ответ Офиса ГПУ

Журналистка Ирина Ромалийская получила официальный ответ от Офиса ГПУ, что в Харьковской области задержания российских учителей не было.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Ромалийская отметила: "В Харьковской области не задерживали российских учителей. Это фейк. Об этом мне сообщили в Офисе генерального прокурора.

Теперь подробности:

1."24 канал" сообщает, что в Харьковской области задержаны российские учителя на освобожденных территориях. Ссылаются на источники в разведке. Но новость выписана с оценочными суждениями, что сразу вызывает недоверие.

2. На следующий день в ТГ-канале Алексея Гончаренко появляются сообщения о том, что в Харьковской области задержаны российские учителя. Без ссылки на источник информации. И потому инфа широко еще не расходится по СМИ.

3. Страна.ЮА сообщает, что задержаны российские учителя. Опять-таки без ссылки на источник информации. А потом там же дают комментарий вице-премьера Ирины Верещук, что учителей вроде бы будут судить по статье 438 УКУ (что юридически удивительно, но все же). Сама Верещук не подтверждает, что они были задержаны. Но. И вот эта новость уже расходится по украинским и международным СМИ.

4. Обращаюсь сегодня в Офис генерального прокурора (потому что в Украине все задержания гражданских проходят через прокуратуру!). Ответ Юрия Белоусова, начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса ГП: "По данным Офиса генерального прокурора, украинские правоохранители не задерживали российских учителей на деоккупированных территориях". И еще источники в Харьковской, Донецкой и Луганской областных прокуратурах также уверяют: у них не было случаев задержания российских учителей на оккупированных территориях.

5. В России Следком возбуждает дело из-за якобы задержания. Шарий кричит о "мразоте из Киева", которые "будут сажать на 15 лет учителей". И что, по его информации, "до суда доживут не все". Ну и там среди либералов актуальна эта тема.

Я не знаю, кто и зачем запустил этот фейк. Украинская сторона для того, чтобы запугать других российских учителей, желающих ехать? Возможно. Но тогда не понимаю, как в этой цепочке появилась "Страна". Российское ИПСО, чтобы, например, россиянам ударить по еще одной скрепе – "учителям"? Или там, например, чтобы русским либералам показать страшных бендеровцев? Я действительно не понимаю.

Главные выводы:

Помните: у каждого сообщения должен быть источник информации. То есть после каждого предложения, где что-то представляется, как новость, вам должен сообщаться источник этой информации. И тогда – к этому еще можно прислушиваться и как-то оценивать.

*Каждый раз, когда читаете "Страну" или решаете дать им комментарий, помните: они в Украине под санкциями, потому что в СНБО считают, что главред издания Гужва и сама "Страна" угрожают национальной безопасности Украины. Они не раз были замечены в том, что тупо врут в пользу России".

Напомним, что 12 сентября ряд СМИ написал, что на освобожденных от российских войск территориях Украины задержали учителей из России, приехавших преподавать по российской программе в украинских школах.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что их ждет наказание - до 12 лет лишения свободы.