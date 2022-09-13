Зеленский провел заседание Ставки: обсуждалась операция по деоккупации территорий и оборонный бюджет-2023

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, были заслушаны доклады командующих войск оперативных направлений по активным действиям сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

"В формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук", - говорится в сообщении.

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Были заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений по активным действиям сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов.

"Отмечено, что в результате наступательной операции деоккупировано свыше 4 тыс. кв. км территории, более 300 населенных пунктов, в которых уже проведены стабилизационные мероприятия. Операция продолжается", - сообщили в ОП.

Зеленский поручил Государственной пограничной службе обеспечить охрану государственной границы на освобожденных территориях.

Кроме того, участники рассмотрели проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год. Как отметил Владимир Зеленский, общая сумма оборонного бюджета Украины на следующий год предварительно составляет более 1 трлн грн.