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Армения и Азербайджан официально назвали число погибших в результате обострения на границе

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Армения и Азербайджан официально назвали число погибших в результате обострения на границе
Армения и Азербайджан сообщили официальные данные о военнослужащих, погибших во время нового обострения на границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 50 азербайджанских военных погибли в результате обстрелов со стороны Армении. Среди погибших восемь были пограничниками, 42 – военнослужащими регулярной армии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время выступления в парламенте, что на стороне Армении не менее 49 погибших, причем это "число не окончательное".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявивл, что Россия может "разжечь котел" между Арменией и Азербайджаном, чтобы отвлечь внимание от своего вторжения в Украину.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Азербайджанцы, мочите кремлёвских сосунов-хачей и гоните их со своей земли.
  • Старый зольдат
    Там нет армяней, там хачи. Армяне это Нигоян и т.д.
  • Aleksey NotBad
    Армяшки в твиттере вопят что Азербайджан поступает как Россия. Клоуны. Азербайджан не аннексировал чужие территории, а Армения обязалась ещё летом вывести войска из Карабаха и под покрытием кацапотварей опять обманула! Теперь не скулите, за враньё свое будете отвечать, ничем не лучше своих московских хозяев. Отдельный привет двум армянским бомжам на кацапо-тв, симоньян и хер как ты там было ньян. Горите в аду.
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