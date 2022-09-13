Армения и Азербайджан официально назвали число погибших в результате обострения на границе
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Армения и Азербайджан сообщили официальные данные о военнослужащих, погибших во время нового обострения на границе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 50 азербайджанских военных погибли в результате обстрелов со стороны Армении. Среди погибших восемь были пограничниками, 42 – военнослужащими регулярной армии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время выступления в парламенте, что на стороне Армении не менее 49 погибших, причем это "число не окончательное".
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявивл, что Россия может "разжечь котел" между Арменией и Азербайджаном, чтобы отвлечь внимание от своего вторжения в Украину.