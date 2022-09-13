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Кремль просил возобновить переговоры после успеха ВСУ, но Киев отказался, - вице-премьер Стефанишина

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Кремль просил возобновить переговоры после успеха ВСУ, но Киев отказался, - вице-премьер Стефанишина
Российские официальные лица просили Украину о возобновлении переговоров после успешного контрнаступления украинских сил, но Киев отказался.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии France 24.

Она рассказала, что в последние дни российские официальные лица обращались в Украину для возобновления переговоров, чтобы прекратить продвижение украинских сил.

Однако, как сообщила Стефанишина, у Украины больше рычагов влияния, и Киев начнет переговоры только после того, как достигнет своих военных целей.

Стефанишина убеждена, что временно оккупированные Донбасс и Крым вернутся под контроль Украины и призвала европейских лидеров ввести дополнительные санкции против России.

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