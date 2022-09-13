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Совет безопасности России угрожает странам НАТО ядерной войной

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Совет безопасности России угрожает странам НАТО ядерной войной
Проект Договора о гарантиях безопасности для Украины вызвал бурную реакцию заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, назвавшего документ "прологом к Третьей мировой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал российского политика.

Медведев заявляет, что Запад не пойдет на предоставление Украине таких гарантий, поскольку они аналогичны статье 5 Устава НАТО.

Также замглавы российского Совбеза традиционно угрожает западным странам за "гибридную войну НАТО с РФ".

"Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима самыми опасными видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему военному сценарию, привлекая к нему новых участников. Так было всегда.

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И тогда уже западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все загорится и вокруг них. Их люди хватят горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и будет плавиться бетон. Нам тоже очень достанется. Всем будет очень плохо", - пугает Медведев.

Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Программа "Ревизор" с завидным постоянством выбирает себе в ведущие исключительно маргиналов.Митбол,вот эта ******* бородатая.Може проще эту говнопрограмму закрыть?
    Рассадник колаборантов.
  • Sav UA
    викликав бурхливу реакцію заступник голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва
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    о...алкаш прокапався...
  • Анатолий К 65c6a92d
    Єдина зброя, яка залишилася в росії - це погрожувати ядерним ударом і все. А як же друга армія світу? Що безславно доздихує в степах Донбасу і Херсонщини? Але замітьте, це ми ще не починали. У вас кацапи все попереду, або ви нас, або ми вас. На цей раз ми маємо вас знищити під корінь.
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