Совет безопасности России угрожает странам НАТО ядерной войной

Проект Договора о гарантиях безопасности для Украины вызвал бурную реакцию заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, назвавшего документ "прологом к Третьей мировой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал российского политика.

Медведев заявляет, что Запад не пойдет на предоставление Украине таких гарантий, поскольку они аналогичны статье 5 Устава НАТО.

Также замглавы российского Совбеза традиционно угрожает западным странам за "гибридную войну НАТО с РФ".

"Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима самыми опасными видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему военному сценарию, привлекая к нему новых участников. Так было всегда.

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И тогда уже западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все загорится и вокруг них. Их люди хватят горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и будет плавиться бетон. Нам тоже очень достанется. Всем будет очень плохо", - пугает Медведев.