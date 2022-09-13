В Донецкой области погибла боец 24 ОМБр Ольга Симонова (Симба), которая отказалась от гражданства РФ и воевала за Украину

На войне с российскими оккупантами погибла военнослужащая 24-й механизированной бригады ВСУ имени Короля Даниила Ольга Симонова "Симба", после агрессии РФ отказавшаяся от гражданства России, чтобы воевать за Украину.

О гибели Ольги 13 сентября сообщают в соцсети военные корреспонденты и коллеги Симоновой по службе, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным "Новинарні", военная подорвалась на взрывном устройстве, выполняя боевое задание в районе города Соледар Донецкой области.

В 2017 году она стала первым контрактником ВСУ – иностранкой, которая получила паспорт гражданки Украины во время службы в Вооруженных силах.

В конце 2018-го Симонова прошла обучение в "Десне", из старшего солдата и стрелка доросла до сержанта и командира БМП.

О себе Оля рассказывала: жила в Челябинске, имела профессию инженера, была мастером спорта и кандидатом в мастера сразу нескольких видов спорта, от каратэ до скалолазания. До 2014 года не интересовалась политикой и не смотрела телевизор. Но когда сполна почувствовала великодержавный психоз "Крым наш" и узнала о войне на Донбассе, возмутилась, собрала вещи и купила билет в Киев в одну сторону.

"Почему приехала? Если ты знаешь правду, если эта тема тебя цепляет, ты не можешь иначе. Ведь помогать оттуда – почти нереально и очень опасно. Смысла от того, что тебя рано или поздно посадят, никакого. А просто сидеть и делать вид, что это все тебя не касается, – как-то неправильно… Близкие знали, что я уезжаю, но не знали, почему, надолго ли, а потом общение прекратилось, когда меня один из близких спросил: "Ты больше не вернешься?" Нет". Теперь я ни с кем [в России] не общаюсь".

В начале 2015 года в Украине она сначала попала в добровольческое подразделение парамедиков, но "достаточно быстро пришло осознание, что у нас реально будет меньше раненых, если мы просто убьем всех врагов".

Ездила на фронт в составе добробатов. Потом пыталась найти себя в мирной жизни, работала в Киеве. А в 2016-м как иностранный гражданин подписала трехлетний контракт с ВСУ – тогда как раз появились контракты для иностранцев.

Отказ от российского гражданства был для девушки принципиальным. У нее не осталось никаких документов РФ – Ольга отправила их вместе с паспортом по почте заказным письмом.

Затем она продлила контракт. Овладела украинским языком. В комментариях для одного из телевизионных сюжетов высказывалась категорически против женщин на войне – точнее против поблажек, когда женщины не могут выдерживать нагрузки и им нужно прислуживать.

В результате обстрела у Оли была травма колена. С тех пор проблемы с опорно-двигательным аппаратом и позвоночником усугублялись.

"Оля родом из Челябинска, но она приехала и воевала за свободу. У меня бы язык не повернулся назвать ее россиянкой… Олю обожают журналисты. Сегодня плачут даже те, кто обычно сдерживается. В той строке, где "о себе" у ФБ у нее написано: "Жизнь идет в шаге от смерти". Оля, Симба, сегодня погибла на войне. Смотри, Симба, теперь это все – твое…" – написала в соцсети журналистка Наталья Нагорная.

"Война мне дает, наверное, смысл жизни. Я себе в этом не признаюсь, но, пожалуй, я из категории людей, которым нравится воевать. Все мы боремся за мир, все мы хотим мира. Но мира без победы не будет. Многие, наверное, не осознают, что такое мирные договорняки. Это автоматически означает проигрыш. Столько пройдено, столько пролито крови, и во всей этой ситуации Украина изначально права. Как можно договариваться? Нужно побеждать до конца", – отмечала Ольга Симонова в 2018 году.

Геннадий Друзенко, глава Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, написал: "ГОСПОДИ, СКАЖИТЕ МНЕ КТО-ТО, ЧТО ЭТО НЕПРАВДА… Для меня она была символом украинства будущего. Украинства, которое принимают всем сердцем. Символом того, что настоящим украинцем становятся, а не рождаются… Glory Grand, родившаяся в далеком Челябинске русской и погибшая украинкой на Диком поле, пусть ангелы в вышиванках несут на небо твою храбрую и чистую душу... Это ее слова, оказавшиеся пророческими. Это ее завещание нам всем: "Надо воевать до победы. Какие-то перемирия – не наш путь. Наш путь – только к победе. И пока мы не победили, ничего не могу сказать, потому что планировать на войне – напрасное дело, потому что каждый день может стать последним.

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