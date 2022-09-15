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За сутки Воздушные силы сбили 4 российских самолета и один БПЛА

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За сутки Воздушные силы сбили 4 российских самолета и один БПЛА
14 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожены 5 воздушных целей на Востоке и Юге Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил.

14 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено пять воздушных целей – один БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре самолета оккупантов.

"Один самолет – штурмовик Су-25 российских ВКС, уничтожен на восточном направлении, три самолета – бомбардировщики Су-24 – сбиты на юге страны.

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Истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация, а также и ударные беспилотники Воздушных Сил на разных направлениях продолжают наносить удары по вражеским позициям технике и логистике оккупантов разными типами вооружения", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Andry Moon
    Видно добре підгорає у свинособак якщо почали знову масово задіювати авіацію.
    Але видно щось пішло не так...
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • arye z.
    В среду, 14 сентября, в Ставропольском крае произошел мощный взрыв. Происшествие случилось неподалеку от села Кендже-Кудак в Туркменском районе. Видео и фото с места падения появились в сети.

    Взрыв случился в поле. ранены шесть человек.
    По сообщениям международных военных экспертов, речь идет о гиперзвуковой ракет "Кинжал".

    За полгода Россия выпустила три таких ракеты по Украине, и одну - сама по себе.

    Ставропольские СМИ, со своей стороны, утверждают, что "сбит украинский беспилотник Ту-141".
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