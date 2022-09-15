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Зеленский поблагодарил бригады, которые освободили значительную часть Харьковщины от врага

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Зеленский поблагодарил бригады, которые освободили значительную часть Харьковщины от врага
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые совершили успешное контрнаступление и деоккупировали значительную часть Харьковщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В Изюме я наградил наших героев. Это было честью для меня – вручить государственные награды именно на этой земле тем, кто освобождал эту землю. Я благодарю воинов 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады - всех, всех тех, кто всего лишь за пять дней заставил врага панически отступить, бросить технику, боеприпасы, многочисленные российские флаги. Спасибо 107-й реактивной артиллерийской бригаде, 40-й, 43-й, 44-й отдельным артиллерийским бригадам, 26-й артиллерийской бригаде спасибо. Хочу поблагодарить 15-ю отдельную бригаду артиллерийской разведки - всех воинов, которые обеспечили своевременное уничтожение вражеских целей, продвижение наших сухопутных подразделений. И, конечно, спасибо бойцам ГУР, всем, кто умело превратил панику врага в настоящую истерику", - отметил глава государства.

"Спасибо генерал-полковнику Александру Сырскому и офицерам его штаба - всем, кто спланировал и успешно провел военную операцию по освобождению Харьковщины", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Залужного навіть не згадав, падло ЗЕлене.

    ОП вже другий тиждень проводить ІПСО витіснення Залужного з інфопростору Сирським.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Дмитро "Калинчук" Вовнянко

    Слів нема.

    Зеленський в Ізюмі з'являвся з шевроном Чорної бригади. Тобто 72-ї механізованої.
    Нашої, я в Чорній бригаді зараз служу. Хоча нашої бригади в Ізюмі й близько нема.
    Ми знаходимося на іншій ділянці фронту.

    Прикольно виходить. Я теж маю такий шеврон. І я теж можу його носити.
    Але я можу його носити тому, що не відкосив свій обов'язок захищати свою країну (на відміну від...), тому що служу у Бригаді Чорних запорожців, тому що вже четвертий місяць я на фронті, тому що не висинаюся, мерзну, сплю на підлозі, ховаюся від снарядів і мін під час обстрілів. Багато хто право носити цей шеврон кров'ю заробив.

    А президент повісив на себе шеврон нашої бригади просто так. Може тому, що "Україна або смерть". А може тому, що йому просто шеврончик сподобався.

    Цікаво. А який шеврон він начепить завтра? Королівської піхоти? Лицарів Зимового походу? Холодного яру? Нє, а чьо?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Бригпдам - велике "Дякую!", а ордени і преференції - Козловському і Кошовому. Нє? Ну, може Притулі за віртуальний супутник.
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