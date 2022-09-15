Из-за войны российские чиновники начали больше употреблять алкоголь, - Медуза

Президент РФ Путин начал призывать губернаторов некоторых регионов России "развернуть пропаганду здорового образа жизни" в противовес алкоголизму населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание Медуза.

Причем тема алкоголизма поднимается президентом РФ даже с теми губернаторами, регионы которых не относятся к регионам с самым высоким уровнем алкогольной зависимости у населения.

По данным источников издания, президент России начал уделять внимание алкоголизму, поэтому на фоне войны в Украине российские чиновники стали гораздо чаще и гораздо больше пить алкоголь. Особенно беспокоит Путина состояние "некоторых людей из его ближнего круга".

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их заместители, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", - пишет издание.

Собеседник издания добавил, что основная причина стресса российских чиновников - реальный ущерб, нанесенный России вторжением и санкциями. Поскольку планы начать полномасштабную войну в Украине среди российских чиновников не знал почти никто, первые месяцы войны они были растеряны и "не знали, что делать".

Однако Путина ситуация с алкоголизмом среди высших российских руководителей начала беспокоить, поскольку начала "ухудшаться дисциплина".

"Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и сбивчиво докладывает. Это уже видит широкая публика", - говорят источники.

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