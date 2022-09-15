РФ не признает собственные паспорта, выданные на территории ЛДНР, их владельцев не пропускают через границу,- ГУР

После наступления украинских Сил Обороны резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"Отмечается недовольство ходом проведения так называемой "специальной операции" и действиями российского правительства. Властвует мнение, что РФ сдает интересы "республик". Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО у российских паспортов нет юридической силы на территории РФ. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из "ЛДНР" по такому паспорту, на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак", - говорится в сообщении.

В ГУ разведки отмечают, что среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) ВС РФ распространяется информация, что к 01.12.2022 должен завершиться один из этапов "СВО".

После этого запланирован вывод из части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений ВС РФ. Вроде бы, эти территории будут переданы под контроль так называемым "добровольческим батальонам". Вероятно, вроде 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

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