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В Мариуполе люди выходят на митинги из-за отсутствия воды и света

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В Мариуполе люди выходят на митинги из-за отсутствия воды и света
Отсутствие в квартирах какой либо воды и электричества заставляет людей устраивать стихийные митинги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-страницу Мариупольского городского совета.

"В городе нарастает недовольство, ведь оккупанты не спешат выполнять обещания, а вскоре зима и начнутся холода", - говорится в сообщении.

Первый стихийный митинг устроили жители сразу трех домов возле здания "Азовжилкомплекс". По их словам, в домах уже третий месяц нет воды и света. Коммунальные службы оккупированного города отказываются ремонтировать порыв на улице и разбитую подстанцию.

"Люди выживают. Администрация же не дает никаких ответов о причинах. Так выглядит "забота" со стороны оккупантов", - сообщили в горсовете Мариуполя.

Жители других районов возмущаются отсутствием элементарных условий для жизни.

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Топ комментарии

  • Старый Котяра 91554d72
    Я можу зрозуміти людей, які через певні причини не змогли виїхати, поки існували гуманітарні коридори. Але більшість, що залишилась чекала на "русский мир" з мішками плюшек и захмарними зарплатами. Погано їм було при Україні, то тепер кацапська поліція швидко вправить мізки.
  • Zemer
    Навіть після 2015р. коли кацапи вдарили по місту з градів, загинуло 38 людей та більше 100 поранено, кількість вати не дуже то і зменшилось. Вибрали мером колаборанта, голосували за ОПЗЖ, СН, навіть бл..ть шарія?
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