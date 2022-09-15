В Мариуполе люди выходят на митинги из-за отсутствия воды и света

Отсутствие в квартирах какой либо воды и электричества заставляет людей устраивать стихийные митинги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-страницу Мариупольского городского совета.

"В городе нарастает недовольство, ведь оккупанты не спешат выполнять обещания, а вскоре зима и начнутся холода", - говорится в сообщении.

Первый стихийный митинг устроили жители сразу трех домов возле здания "Азовжилкомплекс". По их словам, в домах уже третий месяц нет воды и света. Коммунальные службы оккупированного города отказываются ремонтировать порыв на улице и разбитую подстанцию.

"Люди выживают. Администрация же не дает никаких ответов о причинах. Так выглядит "забота" со стороны оккупантов", - сообщили в горсовете Мариуполя.

Жители других районов возмущаются отсутствием элементарных условий для жизни.

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