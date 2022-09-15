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В СБУ рассказали, какими методами вербуют украинцев российские спецслужбы

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В СБУ рассказали, какими методами вербуют украинцев российские спецслужбы
Служба безопасности Украины предупреждает об опасности вербовки вражескими спецслужбами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Для привлечения к преступной деятельности граждан Украины спецслужбы РФ используют различные приемы и средства:

  • угрозы жизни и здоровью;
  • пытки и шантаж;
  • банальный подкуп;
  • постепенное вовлечение в сотрудничество "втемную", - говорится в сообщении.

Причем последний способ особенно распространен. Российские спецслужбы обычно вербуют таким образом жителей, условно мирных регионов.

Для этого первый контакт с российским "рекрутером" может происходить в социальной сети или во время телефонного разговора. Вербовщик обычно выдает себя за другое лицо, даже может создавать впечатление настоящего патриота, свободно общающегося на украинском языке и довольно неплохо знакомого с нашей культурой и традициями.

Неподготовленному человеку трудно распознать в новом знакомом сотрудника спецслужбы, ведь вербовщики – опытные манипуляторы. Они пытаются сыграть на человеческих чувствах и слабостях. Сначала склоняют собеседников к предоставлению невинных услуг, а затем постепенно их вербуют и подстрекают к деструктивным и преступным действиям.

В СБУ напомнили, что сотрудничество с вражескими спецслужбами является преступлением против национальной безопасности. В условиях военного положения государственная измена наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

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Топ комментарии

  • Stanislav Bryzhyk
    Не все так просто, оно 73% вже навключали.
    Ви правда думаєте, що зможете опиратися професійному розвіднику, якого спеціально обучено? Ну-ну.
    Інша справа, що до нормальних людей ці гандони не звертатимуться. Очевидно, що вони беруть на гачок тих, хто не має проукраїнської позиції...
  • Ali Babaika
    Якщо дофіга вільного часу, щоб сидіти в соц мережах - то краще допомагай ЗСУ. Ще досі тре допомога в плетінні маскувальних сіток, кікімор, готуванні їжі, ремонту авто, тощо. Не гай час - допомагай!
  • Валентин Коваль
    Аналогічно.
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