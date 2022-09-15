87% украинцев не готовы ни на какие территориальные уступки в войне, - КМИС

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в начале сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КМИС.

"Для 87% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы (и этот показатель вырос по сравнению с июлем на 3 процентных пункта). Только 8% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий (и доля таких людей снизилась по сравнению с июлем на 2 процентных пункта)", - говорится в сообщении института.

Причем против территориальных уступок в войне выступает абсолютное большинство жителей Украины. Даже среди жителей Востока, где продолжаются интенсивные бои, 85% против уступок (готовы на уступки только 10%). Среди южан 83% против уступок (готовы только 10%).

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Целесообразно обратить внимание, что в период с мая по июль на Востоке с 68% до 77% стало больше тех, кто против любых уступок, а в сентябре этот показатель вырос еще до 85%. Сейчас фактически нет разницы между взглядами жителей разных регионов", - отмечают социологи.

Только 2% респондентов, которые до 24 февраля проживали на территории, которая после 24 февраля была оккупирована, выступают за территориальные уступки. 92% считают, что никаких территориальных уступок не должно быть. Среди внутренне перемещенных лиц 6% поддерживают уступки против 90%, выступающие против них.

Телефонный опрос был проведен 7-13 сентября 2022 года. В нем приняло участие 2000 респондентов.

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