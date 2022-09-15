На Днепропетровщине задержали двух предателей
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Жительница Кривого Рога и житель Павлограда, с начала полномасштабного вторжения РФ, из-за собственных аккаунтов в запрещенной соцсети неоднократно распространяли сообщения с поддержкой действий государства-агрессора и одобрением временной оккупации части территории Украины.
"Мужчина в своих антиукраинских сообщениях утверждал, что вооруженная агрессия РФ против Украины это "борьба с нацизмом" и одобрял проект "Новороссия". Женщина в распространенном контенте поддерживала президента страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Во время обыска правоохранителями были изъяты телефоны и компьютерная техника, которые супруги использовали для поддержания действий России.
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной и Павлоградской окружной прокуратуры двоим сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.