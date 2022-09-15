На Днепропетровщине задержали двух предателей

Оба поддерживали действия РФ в отношении Украины, в частности, оккупацию ее территорий.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Жительница Кривого Рога и житель Павлограда, с начала полномасштабного вторжения РФ, из-за собственных аккаунтов в запрещенной соцсети неоднократно распространяли сообщения с поддержкой действий государства-агрессора и одобрением временной оккупации части территории Украины.

"Мужчина в своих антиукраинских сообщениях утверждал, что вооруженная агрессия РФ против Украины это "борьба с нацизмом" и одобрял проект "Новороссия". Женщина в распространенном контенте поддерживала президента страны-агрессора", - говорится в сообщении.

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Во время обыска правоохранителями были изъяты телефоны и компьютерная техника, которые супруги использовали для поддержания действий России.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной и Павлоградской окружной прокуратуры двоим сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

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