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США станут стороной конфликта, если поставят Украине ракеты большой дальности, - МИД РФ

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США станут стороной конфликта, если поставят Украине ракеты большой дальности, - МИД РФ
Россия сочтет Соединенные Штаты участником войны, если они поставят Украине ракеты большой дальности.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если США примут решение о поставках Украине ракет большей дальности, они перейдут красную границу и станут непосредственной стороной конфликта", - сказала она.

В таком случае, по словам Захаровой, Россия оставляет "право на адекватный ответ".

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Топ комментарии

  • Tierre
    И шо? И что вы им сделаете?
  • Мобильный крематорий
    В смысле станут?! Вы же, свинота немытая, визжите, что уже воюете против США и НАТО.
    Чем дольше война, тем жалобней скулеж кацапни. Уже даже не заикаются про жесткие ответы, удары по "центрам принятия решений" и тд.
  • ПП Уксусов
    Маня накатит бояры и станцует...
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