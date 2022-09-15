США станут стороной конфликта, если поставят Украине ракеты большой дальности, - МИД РФ
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Россия сочтет Соединенные Штаты участником войны, если они поставят Украине ракеты большой дальности.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если США примут решение о поставках Украине ракет большей дальности, они перейдут красную границу и станут непосредственной стороной конфликта", - сказала она.
В таком случае, по словам Захаровой, Россия оставляет "право на адекватный ответ".