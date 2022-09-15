ДТП с участием авто Зеленского расследует ГБР
Об этом сообщили в Бюро, передает Цензор.НЕТ.
"Работники Государственного бюро расследования открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Киева 14 сентября. Легковушка столкнулась с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения", - говорится в сообщении.
В ГБР добавили, что проводится весь комплекс необходимых следственных действий. И пообещали информировать общественность об их результатах.
Напомним, накануне с авто президента и машинами сопровождения столкнулся легковой автомобиль.
"Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено", - сообщил тогда пресс-секретарь главы государства Никифоров.