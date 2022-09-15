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Появился официальный приказ об отсрочке военного учета женщин

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Появился официальный приказ об отсрочке военного учета женщин
В Украине изменилась дата начала взятия женщин на военный учет – появился текст приказа Минобороны об отсрочке обязательного постановки женщин до 1 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, опубликован соответствующий документ.

Так, согласно приказу Минобороны, обязательная постановка женщин соответствующих специальностей на военный учет отсрочена на год – с 1 октября 2022 года, как планировалось ранее, до 1 октября 2023 года.

Приказом №259 вносятся изменения в другой приказ Минобороны - №35.

Он вступает в силу дня официального опубликования.

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По данным Генштаба, опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете.

Напомним, согласно Приказу Минобороны, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины должен был обеспечить взятие женщин соответствующих специальностей и профессий на военный учет военнообязанных с 01 октября 2022 года. Но многие неопределенности в нормативной базе, а также ситуация военного положения и вероятный запрет на выезд за границу женщин после постановки на военный учет вызвали негодование.

Топ комментарии

  • Олег Розгонов
    Порошенка навчив чотирижди неуклоніст морозитись від служби в армії 😁
  • Senator 0eaca536
    Сейчас на базах НАТО в Рамштайне и на базе ВМФ Британии обучается военному искусству 26 000 украинских солдат и офицеров по программе НАТО...все это оплатил ещё в апреле Борис Джонсон..за счёт налогоплательщиков Британии...
    Хватит ныть... нытики...
  • tom peter
    А волали ж жінки: "Ми сильні, ми незалежні!" Як почули перші вибухи одразу звалили в Європу, навіть із Західної України, кинувши своїх чоловіків. Ось таки "сильні та незалежні". На мою думку, зараз у ******** війни до тритини завдань жінки могли б спокійно виконувати. Навіть "командос" Гадя Савченко, десь ничкується та заглохла бо гроші з рашки перестали платити. Не чутно і Тимошенко, яка є заможною жінкою, але не видно аккцій на підтримку ЗСУ. Так що, варіть борщ чоловікам, підтирайти носи дітям та не лізьте в чоловічі справи!
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