Украинцы больше всего доверяют военным - 91%, волонтерам - 77% и Президенту - 71%, - опрос

Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службе, добровольческим военным формированиям и Президенту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который представил во время пресс-конференции "Доверие к государству: как сохранить национальное единство ради победы" в Укринформе исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

"Несмотря на испытания войны и все трудности, доверие украинцев к государственным институтам растет. Больше всего за последний год возросло доверие к институциям, которые занимаются защитой и осуществляют оборону государства от российского нашествия, и к Президенту Украины", - сказал он.

Согласно опросу, ВСУ доверяют 91% респондентов, ГСЧС – 82%, Национальной гвардии – 81%, волонтерским организациям – 77%, Государственной пограничной службе – 74%, добровольческим отрядам – 73%, Президенту Украины – 71%.

"Когда мы посмотрели, что формирует столь высокое доверие к власти, то увидели интересную закономерность: среди респондентов, абсолютно доверяющих Президенту, — практически те же люди, которые болеют за победу Украины в войне с Россией, то есть доверие к власти формируется вследствие способности государственных структур бороться с российской агрессией", – прокомментировал результаты опроса Борковский.

Также читайте: 87% украинцев не готовы ни на какие территориальные уступки в войне, - КМИС

В то же время опрос показал малейшее доверие к партиям. В частности, 55% респондентов не доверяют политическим силам. Также 46% опрошенных не доверяют судебной системе, еще 46% – чиновникам, 37% – коммерческим банкам и 19% – Верховной Раде.

Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с Социологической службой Центра Разумкова 5-12 августа методом личного интервью во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Всего опросили 2024 респондента. Погрешность исследования не превышает 2,3%.