Зарплаты работников бюджетных учреждений не будут повышаться в 2023 году

Не будет повышения и до конца текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пояснительную записку в законопроект о государственном бюджете на 2023 год.

В 2023 году не планируется увеличивать размер минимальной заработной платы. А согласно законодательству должностной оклад I тарифного разряда должен составлять 44,5% от минимальной зарплаты. В следующем году он составит 2893 гривны.

"С учетом требований статьи 51 Бюджетного кодекса Украины руководители бюджетных учреждений и государственных органов должны обеспечить содержание численности работников и выплату заработной платы в пределах расходов, предусмотренных в проекте государственного бюджета на 2023 год", - говорится в документе.

Кроме того, не будут повышаться оклады и работники других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работники налоговых и таможенных органов. Она будет рассчитываться с прожиточного минимума в 2102 гривны.

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