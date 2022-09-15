Новости • Бюджет-2023

Зарплаты работников бюджетных учреждений не будут повышаться в 2023 году

3 07818
Зарплаты работников бюджетных учреждений не будут повышаться в 2023 году
Не будет повышения и до конца текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пояснительную записку в законопроект о государственном бюджете на 2023 год.

В 2023 году не планируется увеличивать размер минимальной заработной платы. А согласно законодательству должностной оклад I тарифного разряда должен составлять 44,5% от минимальной зарплаты. В следующем году он составит 2893 гривны.

"С учетом требований статьи 51 Бюджетного кодекса Украины руководители бюджетных учреждений и государственных органов должны обеспечить содержание численности работников и выплату заработной платы в пределах расходов, предусмотренных в проекте государственного бюджета на 2023 год", - говорится в документе.

Кроме того, не будут повышаться оклады и работники других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работники налоговых и таможенных органов. Она будет рассчитываться с прожиточного минимума в 2102 гривны.

Читайте: Сегодня правительство подаст в ВР проект госбюджета на 2023 год, - Шмыгаль

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Зате дупутати себе не обділяють
  • Andrij Lembergskiy
    депутати - свинособаки, собі підвищили, а бюджетники пох, при чому проголосували зі всіх фракцій, ні одна не заблокувала трибуну , з вимогою не підвищувати зарплату, при тому, що всі вони там мільйонери, це все, що треба знати за дану раду і представників політичних сил, яких немає бути в майбутні раді!
  • Andrew Zamoroka 96c181b6
    Усе як у Подеревлянського - конхветка Тузік - очєнь вкусна...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости