НАПК составило в отношении мэра Чернигова Атрошенко два протокола

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протокол о конфликте интересов в отношении Черниговского городского головы Владислава Атрошенко.

Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в комиссии, передає Цензор.НЕТ.

Кроме того, сообщил источник, 15 сентября НАПК в отношении Атрошенко также составило протокол о коррупции.

По словам собеседника агентства, "НАПК видит коррупционную составляющую в действиях мэра Чернигова, поскольку в начале полномасштабного вторжения России в Украину чиновник использовал служебный автомобиль в интересах своей семьи".

Так, в частности, 5 марта 2022 года жена Владислава Атрошенко, Ирина Атрошенко, пересекла пропускной пункт "Шегини", покинула Украину через украино-польскую границу на автомобиле, принадлежащем городскому совету Чернигова.

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По данным НАПК, супруга городского головы, находясь в Польше, использовала служебный автомобиль в течение 3-х месяцев в то время, когда Черниговский городской совет продолжал платить лизинговые платежи на общую сумму более 200 тыс. гривень.

Кроме этого в НАПК считают, что способ, которым Владислав Атрошенко вернул служебный автомобиль в Украину, является непрозрачным, поскольку водитель, который им якобы управлял, фактически не находился в Польше. При этом было использовано 200 л бензина, расходы на который возместили из городского бюджета.