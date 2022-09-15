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Латвия начала строительство ограждения на границе с Беларусью

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Латвия начала строительство ограждения на границе с Беларусью
Завершить 173-километровое ограждение планируют в 2024 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Уже построены первые километры ограждения. Забор высотой четыре метра с натянутой сверху колючей проволокой должен сдержать нелегальный въезд мигрантов из Беларуси в Евросоюз. Его возведение будет проходить в три этапа.

По информации издания, нелегально пересечь границу пытались в августе 300 человек. В сентябре - 150.

После возведения нового ограждения не было зафиксировано попыток пересечь его. Тем не менее, латвийские пограничники нашли повреждение, которое, вероятно, было сделано белорусскими чиновниками.

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  • Остап Покотило
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