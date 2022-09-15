Наступление ВСУ изменило стратегический баланс, Кремль ведет безнадежную битву, - Боррель

С контрнаступлением ВСУ война в Украине вступила в новую фазу, поскольку украинские военные быстро наступают, освобождая оккупированные Россией территории.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины уже изменило стратегический баланс на земле. Поскольку Европа и ее партнеры намерены и дальше оказывать поддержку Украине и сохранять санкции против России, Кремль ведет безнадежную битву", – подчеркнул Боррель.



По его словам, пока неизвестно, как далеко зайдет украинское контрнаступление, однако уже понятно, что "стратегический баланс смещается".



Глава европейской дипломатии также отметил, что Евросоюз полностью мобилизовался для противостояния энергетическому кризису. Газовые хранилища в ЕС заполнены более чем на 80% заранее запланированной даты – 1 ноября. Помимо этого, в Евросоюзе договорились сократить потребление газа зимой.

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