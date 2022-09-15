Нардеп "Голоса", воин Костенко о ситуации на юге: Мы должны выбить россиян за Днепр
Это подчеркивает народный депутат "Голоса", секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что Юг — это стратегическое место. Не только для Украины, но и для мира. Мы уже видели, к чему привели проблемы с зерном, его вывозом и вообще экономические вопросы, которые в перспективе будут тесно завязаны за Югом. Именно поэтому мы должны его обезопасить раз и навсегда и дальше освобождать свои территории", – объяснил народный депутат.
По словам Костенко, сейчас важно выбить россиян за реку Днепр.
"Наше дело - бить врага и концентрироваться на других направлениях. Основная стратегическая задача сейчас в Херсонской области - выбить врага за Днепр на левый берег. Это обезопасит наш Юг и даст нам возможность освободить некоторую часть войск и перебросить их на другие направления для ведения контрнаступлений. Я думаю, что наши командиры и Главнокомандующий это понимают", - резюмирует представитель "Голоса".