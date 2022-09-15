Цареву и еще 2 предателям, планировавшим "дойти до Киева" с войсками РФ, сообщено о подозрении, - СБУ

Речь идет о двух бывших народных депутатах Украины от "Партии регионов" Олеге Цареве и Владимире Олийныке, а также так называемому "министру иностранных дел "ДНР" Наталье Никоноровой. Они известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с 2014 года скрывались от правосудия.