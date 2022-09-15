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Цареву и еще 2 предателям, планировавшим "дойти до Киева" с войсками РФ, сообщено о подозрении, - СБУ

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Цареву и еще 2 предателям, планировавшим "дойти до Киева" с войсками РФ, сообщено о подозрении, - СБУ
Речь идет о двух бывших народных депутатах Украины от "Партии регионов" Олеге Цареве и Владимире Олийныке, а также так называемому "министру иностранных дел "ДНР" Наталье Никоноровой. Они известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с 2014 года скрывались от правосудия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

Досудебным следствием установлено, что 24 февраля изменники незаконно пересекли госграницу и прибыли на временно оккупированную ВС РФ территорию Киевщины.

В частности, в оккупированной деревне Катюжанка Вышгородского района предатели записывали интервью для росСМИ, в которых манипулировали "фактами", оправдывая вторжение РФ.

"Они в сопровождении вооруженных военных с РФ вторглись в церковь во время богослужения и склоняли людей к переходу на сторону врага. Также неоднократно посещали Катюжанскую школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев. Им заочно сообщили о подозрении по двум статьям УКУ", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Володимир Ярощук f72292f9
    Дев"ятий рік війни... А вони були тут ! Беріть тепленькими ! Але... Дуже багато запитань є до влади як минулої, так і попередньої !... Питання -- коли ми почнемо питати з влади і садити їх разом з тими колаборантами !!!
  • Liya d21d54a3
    Невже цього шарікова неможна було за 8 років причморити? Жирує у крадених санаторіях, 4 вилупки у ВБ вчились. Правда, одна дегенератка таки обдовбалась і здохла.
    Але ця мразота першою закликала і закликає знищувати нас і нашу інфраструктуру.
    Огидна, мерзенна алкашня і досі бєлку не спіймала?
  • Garry Grant
    Коли дєрьмак з татаровим перестануть їм платити.
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