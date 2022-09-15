В Германии отменили концерт группы ВВ, назвав музыкантов "фашистами": "Мы понимаем, откуда ноги растут"

В немецком городе Гамбург поклонники группы ВВ не смогли попасть на концерт, потому что выступление украинского коллектива было отменено. Причиной послужило то, что музыкантов назвали "фашистами".

Об этом рассказал поклонник группы и журналист Евгений Лешан, передает Цензор.НЕТ.

Как оказалось, владельцу заведения, где должен был пройти концерт, кто-то сказал, что музыканты "фашисты".

"Вчера я должен был быть на концерте ВВ, специально прилетевших в Гамбург. Но концерт был отменен. Какая-то мразота рассказала владельцу заведения, где должен был быть концерт, что группа Вопли Видоплясова - фашистская, и Олег Скрипка - фашист", - рассказал Евгений.

Владелец не стал разбираться и расторг договор. То же повторилось и при попытке перенести ивент в другое заведение.

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"Я, конечно, в результате получил вместо концерта прогулку по центру Гамбурга - благодаря украинской общине города. Но осадок остался. Короче, как говорил классик: "Да здравствуют ВВ, украинский rock-'n'-roll и родной Скрипка, фашистская Родина пусть цветет", - резюмировал журналист.

Как оказалось, группа должна была выступать в клубе Индра, где когда-то пели легендарные The Beatles.

Олег Скрипка извинился перед поклонниками, купившими билеты, и сообщил, что концерт все равно пройдет в Гамбурге, но в другом месте. Время и место сообщат фанатам позже.

"Украинская музыка неожиданным образом начала получать сопротивление "тайных сил" в Германии. Начинают отменяться наши концерты, под эгидой, что украинцы это фашисты и фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни. Мы понимаем откуда ноги растут и, к сожалению, здесь немцы вроде бы стоят на стороне украинцев, но клубы не придерживаются контрактов и мы не можем попасть в эти клубы. А Битлз когда-то попал в Гамбургский клуб и сделал себе карьеру", - сказал лидер группы "Вопли Видоплясова".