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Германия передаст Украине 50 бронетранспортеров Dingo и две РСЗВ MARS II

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Германия передаст Украине 50 бронетранспортеров Dingo и две РСЗВ MARS II
Также ВСУ получат самоходные РСЗО MARS II и ракеты к ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал BILD.

По словам министра обороны страны Кристины Ламбрехт, Германия впервые передаст бронированную технику Украине. Бронетранспортеры Dingo должны стать альтернативой бронетранспортерам Fuchs.

"Dingo – это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Бундесвер имеет более 500 автомобилей Dingo в разных модификациях", – пишет издание.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Шось мені здається, що Марс2 з ракетами - це більш важливо за ці тачанки. Але про них якось мимоходом написали...
  • Roman Podyu 5027fa4e
    Значит асфальт бросай. Если бы не эти "подачки", сколько ещё наших бойцов сложили головы?
  • Hanka Panyanka
    будем посылать приветы от немецких "фашистов" русским фашистам, они должны еще за Гамбург ответить...
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