Германия передаст Украине 50 бронетранспортеров Dingo и две РСЗВ MARS II

Также ВСУ получат самоходные РСЗО MARS II и ракеты к ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал BILD.

По словам министра обороны страны Кристины Ламбрехт, Германия впервые передаст бронированную технику Украине. Бронетранспортеры Dingo должны стать альтернативой бронетранспортерам Fuchs.

"Dingo – это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Бундесвер имеет более 500 автомобилей Dingo в разных модификациях", – пишет издание.

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