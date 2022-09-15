Германия передаст Украине 50 бронетранспортеров Dingo и две РСЗВ MARS II
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Также ВСУ получат самоходные РСЗО MARS II и ракеты к ним.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал BILD.
По словам министра обороны страны Кристины Ламбрехт, Германия впервые передаст бронированную технику Украине. Бронетранспортеры Dingo должны стать альтернативой бронетранспортерам Fuchs.
"Dingo – это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Бундесвер имеет более 500 автомобилей Dingo в разных модификациях", – пишет издание.