МАГАТЭ требует от России вывести войска из ЗАЭС, - резолюция

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, в четверг принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

За резолюцию проголосовали 26 государств, против было два – Россия и Китай, остальные воздержались во время голосования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В документе содержится призыв к России "немедленно прекратить все действия против Запорожской атомной электростанции и любого другого ядерного объекта в Украине и на них".

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