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МАГАТЭ требует от России вывести войска из ЗАЭС, - резолюция

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МАГАТЭ требует от России вывести войска из ЗАЭС, - резолюция
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, в четверг принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

За резолюцию проголосовали 26 государств, против было два – Россия и Китай, остальные воздержались во время голосования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В документе содержится призыв к России "немедленно прекратить все действия против Запорожской атомной электростанции и любого другого ядерного объекта в Украине и на них".

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Україна може зробити для Китаю одну богоугодну справу: віддати їм Арахамію, можна навіть з доплатою, але з умовою неповернення.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    отлично...
    представляю как взвыла рашка ))))
    одно печалит... для рашки это просто резолюция.... а не руководство к действию....
  • Валдис Унар
    Ничего неожиданного...Обращение в пустоту, с нулевым результатом.
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