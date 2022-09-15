Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских губернаторов не ждать решения Кремля о военном положении и начать "самомобилизацию" - собирать региональные батальоны для отправки на войну в Украину. Позже его предложение поддержал марионетка Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов.

Кадыров заявил, что каждый регион должен собрать "хотя бы одну тысячу добровольцев" для участия в войне. По его словам, для регионов "это не такое уж большое количество" людей, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы даже сказал, что это (тысяча "добровольцев". – Ред.) – минимум, который субъекты (РФ. – Ред.) должны выполнить для начала", - подчеркнул Кадыров.

Позже идею Кадырова подхватила марионетка Кремля в оккупированном Крыму Аксенов, заявивший, что "Крым уже выставил более 1200 добровольцев" и готовит еще два батальона.

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