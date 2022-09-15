Верховный Суд подтвердил запрет ОПЗЖ

15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" ("ОПЗЖ") и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Напомним, что решение о запрете функционирования ОПЗЖ было принято на основании указа президента и решения СНБО. Они основывались на доказательствах ее деструктивной деятельности, собранных в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности".

Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и рядовых ее членов. ОПЗЖ фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора по отношению к Украине и наносила значительный ущерб интересам нашего государства", - говорится в сообщении.

С начала военной агрессии следователи СБУ:

- осуществляют досудебное расследование в 70 уголовных производствах в отношении функционеров партии, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности;

- в рамках этих производств объявили о подозрении 30 гражданам Украины, в том числе депутатам местных советов разных уровней.

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Решение о запрете ОПЗЖ окончательно и не подлежит обжалованию.

О деталях судебного заседания рассказал Движение "Честно": "Во время рассмотрения апелляционного дела адвокат ОПЗЖ делала ощутимый акцент на том, что часть материалов и доказательств Минюста и СБУ недопустимы, содержат признаки подделки и т. д. В целом наблюдался акцент именно на процедурных моментах. Кроме этого, реагируя на доводы Минюста по поводу многочисленных случаев колаборанства представителей ОПЗЖ, адвокат настаивала, что, по ее мнению, не предоставлены доказательства, что такие действия совершены "в интересах, или по поручению" политической партии".

Кроме того, в материалах, которые партия предоставила суду, отмечалось, что представители политсилы осудили агрессию России, помогают общинам благотворительностью, а один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко заявлял о своей поддержке создания территориальной обороны.

Напомним, 20 июня, Восьмой апелляционный суд Львова своим уже запретил ОПЗЖ и постановил, что все имущество этой партии должно быть передано государству.

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