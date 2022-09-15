Освобожденная из российского плена парамедик Тайра дала показания в США об ужасах российского плена

Парамедик Юлия Паевская (Тайра), которая три месяца была в российском плену, свидетельствовала перед Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссией США)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Сегодня наша легендарная Юлия Паевская (Тайра) дала показания перед Хельсинкской комиссией. Это было очень мощное выступление с правдой об ужасах российской блокады Мариуполя и о трехмесячном пребывании в бесчеловечных условиях в плену локкупантов, ничем не ограниченной жестокости российских захватчиков-террористов и призвала наших американских друзей увеличить помощь Украине, увеличить давление на Россию, помочь нам защитить не только Украину, но и весь цивилизованный мир", – написала Оксана Маркарова.

Она отметила важность свидетельств для привлечения России к ответственности за военные преступления и для обострения внимания к необходимости наращивания усилий для освобождения всех защитников и гражданских, которых Россия незаконно захватила и удерживает, нарушая все международные нормы.

Читайте также: Тайра рассказала о российском плену: "Держали в Донецком СИЗО, отношение было ужасным. В камере три на шесть метров - 22 женщины и десять кроватей"

Как известно, в начале российского вторжения парамедик Юлия Паевская попала в плен. Освобождена 17 июня. Рассказывая о пребывании в плену, она заявила, что условия напоминали концлагерь.