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Освобожденная из российского плена парамедик Тайра дала показания в США об ужасах российского плена

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Освобожденная из российского плена парамедик Тайра дала показания в США об ужасах российского плена
Парамедик Юлия Паевская (Тайра), которая три месяца была в российском плену, свидетельствовала перед Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссией США)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Сегодня наша легендарная Юлия Паевская (Тайра) дала показания перед Хельсинкской комиссией. Это было очень мощное выступление с правдой об ужасах российской блокады Мариуполя и о трехмесячном пребывании в бесчеловечных условиях в плену локкупантов, ничем не ограниченной жестокости российских захватчиков-террористов и призвала наших американских друзей увеличить помощь Украине, увеличить давление на Россию, помочь нам защитить не только Украину, но и весь цивилизованный мир", – написала Оксана Маркарова.

Она отметила важность свидетельств для привлечения России к ответственности за военные преступления и для обострения внимания к необходимости наращивания усилий для освобождения всех защитников и гражданских, которых Россия незаконно захватила и удерживает, нарушая все международные нормы.

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Как известно, в начале российского вторжения парамедик Юлия Паевская попала в плен. Освобождена 17 июня. Рассказывая о пребывании в плену, она заявила, что условия напоминали концлагерь.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    зеля, где нвша Пташка???
    Це її останній пост від 17 травня. З приписом:
    "Ні на крок ні на хвилину З честю та гідністю до кінця"
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Добре, що Тайра зробила це в США.
    У зелених прокурв, ДБР свідчення проти рашистів можуть і "загубитись".
  • rejestrowyj bazil
    Єрмаківський омбудсмен теж мовчить, така в нього робота - мовчати про злочини росіян - партнерів ЗеШобли по бізнесу
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