Литва будет ремонтировать гаубицы, которые Германия предоставила Украине, - министр Анушаускас
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Ремонт самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), которые Германия ранее передала Украине, будет осуществлять литовская сторона, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
"Литва берется за новую миссию - будет ремонтировать принадлежащие украинцам САУ PzH2000, которые затем смогут выполнять свои задачи по отражению российской агрессии", - отметил Анушаускас
По словам главы литовского оборонного ведомства, совместная военная поддержка, направленная Украине системой национальной обороны Литвы, на сегодняшний день уже достигла EUR209 млн, и еще литовские органы внутренних дел передали украинской стороне оружие на EUR5 млн евро.