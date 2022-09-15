Литва будет ремонтировать гаубицы, которые Германия предоставила Украине, - министр Анушаускас

Ремонт самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), которые Германия ранее передала Украине, будет осуществлять литовская сторона, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Литва берется за новую миссию - будет ремонтировать принадлежащие украинцам САУ PzH2000, которые затем смогут выполнять свои задачи по отражению российской агрессии", - отметил Анушаускас

По словам главы литовского оборонного ведомства, совместная военная поддержка, направленная Украине системой национальной обороны Литвы, на сегодняшний день уже достигла EUR209 млн, и еще литовские органы внутренних дел передали украинской стороне оружие на EUR5 млн евро.

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