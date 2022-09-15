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Около 5 млн украинцев вернулись из Евросоюза в Украину, - фон дер Ляйен

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Около 5 млн украинцев вернулись из Евросоюза в Украину, - фон дер Ляйен
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в страны Европейского Союза выехали более восьми миллионов украинцев, но большинство из них уже вернулись домой.

Об этом на брифинге в четверг в Киеве заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Более восьми миллионов украинцев с начала войны прибыли в страны Европейского Союза. Но есть и хорошие новости с обеих сторон. Многие украинцы уже вернулись. Около пяти миллионов уже вернулись в Украину", - отметила она.

"Конечно, мы хотим дать украинским друзьям, нуждающимся в помощи, как можно больше поддержки. Но мы также знаем, что они снова хотят вернуться домой, отстроить Украину и превратить ее в преуспевающее государство", – добавила глава исполнительного органа ЕС.

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    Не знаю скільки для української армії, але для російської армії він дав кілька мільйонів $ з подадків які заплатив на кацапії зі своїх фільмів, серіалів та франшизи ліги сміху
  • Перехватчик
  • Volodymyr eabbb2d0
    Бо не всі спроможні винаймати житло... Їхали в ЄС в основному жінки з дітьми
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