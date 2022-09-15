Переход церковных общин от УПЦ к ПЦУ "создает предпосылки для дестабилизации общественно-политической ситуации", - СБУ

Главное управление Службы безопасности Украины в Киевской области просит представителей местного самоуправления провести разъяснительную работу среди общественности по недопущению участия в собрании религиозных общин для перехода от УПЦ к ПЦУ руководителей территориальных общин или представителей местных властей. Это, по мнению СБУ, "создает предпосылки для дестабилизации общественно-политической ситуации в Киеве и регионе".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в письме заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка от 7 сентября в адрес Дарницкой райгосадминистрации, которым располагает LB.ua.

"В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину активизировался процесс перехода общин с юрисдикции Украинской православной церкви в Православную церковь Украины путем организации собрания граждан/обществ/прихожан и местных жителей объединенных территориальных общин, в ходе которых большинством решается вопрос об обращении от религиозной общины к Предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) с просьбой принять под Омофор ПЦУ с последующим представлением подготовленных протоколов и уставных документов в органы государственной власти.

Установлено, что вышеуказанные процессы в большинстве своем сопровождаются обвинениями в незаконности действий той или иной религиозной конфессии, представителей объединенных территориальных общин и органов государственной власти, что в свою очередь приводит к физическим столкновениям, радикализации и криминализации переходных процессов", – говорится в письме СБУ.

Там упомянули о запрете проведения массовых мероприятий на период действия Закона Украины "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины", а также о том, что должностные и служебные лица органов государственной власти и территориальных громад, согласно разъяснению Госслужбы по этнополитики и свободы совести от 28.08.2022, не имеют права инициировать, организовывать, председательствовать и голосовать на собрании религиозного общества, в частности, по вопросам изменения конфессионального подчинения.

По мнению СБУ, "проведение такого собрания может быть использовано представителями УПЦ для обжалования действий в суде", а спецслужбами РФ – "для обвинений в притеснениях УПЦ, разжигания межконфессиональной розни и использования протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве".

"Учитывая изложенное, с целью недопущения дальнейшего обострения религиозной обстановки, минимизации возможных негативных последствий, консолидации социума и предупреждения использования страной-агрессором протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве в условиях военного положения, считается целесообразным провести соответствующую разъяснительную работу среди работников местных органов исполнительной власти, представителей органов местного самоуправления, лидеров и руководителей общественно-политических сил, представителей религиозных деноминаций с целью недопущения их вовлечения в деятельность, что может привести к тяжелым последствиям", – говорится в письме СБУ.

По результатам принятых мер Дарницкая райгосадминистрация должна отчитаться Главному управлению.

Кроме того, как удалось выяснить LB.ua, в начале сентября заместитель начальника Главного управления СБУ в Киевской области обращался в Управление культуры Киевской облгосадминистрации с просьбой предоставить копии протоколов и уставных документов религиозной общины "Приход в честь Покрова Божьей матери" Бориспольской епархии УПЦ с. Требухов Броварского района Киевской области, изъявившей желание перейти в ПЦУ.

По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, Служба безопасности просто обратила внимание на противодействие таким враждебным проявлениям.

"Отдельно напомним, что во время военного положения запрещаются какие-либо массовые собрания людей, поскольку это может представлять угрозу их жизни из-за повышенного риска ракетных ударов и диверсий, которые может совершать РФ. С целью недопущения таких кризисных ситуаций, а также расшатывания настроений украинского общества, что может иметь негативные последствия во время войны, СБУ мониторит потенциальные угрозы и информирует уполномоченные структуры", – добавил Дехтяренко.





