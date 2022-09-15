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Правительственная коалиция Германии решила не поставлять Украине танки Leopard II, говорят, подготовка воинов займет много времени

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Правительственная коалиция Германии решила не поставлять Украине танки Leopard II, говорят, подготовка воинов займет много времени
По словам сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, правительственная коалиция приняла единодушное решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

По словам политика, немецкое правительство единодушно в том, что по состоянию на сегодняшний день основные боевые танки Leopard II в Украину поставляться не будут. Он объяснил, что подготовка на этих боевых танках занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на этом этапе войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Клингбайля, во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские военные сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова дуже тупа відмазка німців,..
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ...бо хто хоче допомогти той шукає можливості,хто не хоче-шукає причину...
  • Garry Grant
    И вечно съезжают на якобы недалёкость наших воинов. Ублюдки. ВСУ ещё их самих научили бы на тех Леопардах ездить как надо. Бюргеры всратые.
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