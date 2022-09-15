Владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала

Владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК "Вагнер") Евгений Пригожин завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала, который отбывал наказание в одной из тюрем в российском городе Саратов.

Об этом рассказала правозащитница и глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Правозащитница сообщила, что Пригожин завербовал из российских тюрем уже около 10 тысяч заключенных. Основатель "Вагнера" предлагает воевать против Украины преступникам, которые грабили, убивали и насиловали людей. По словам Романовой, Пригожин завербовал даже маньяка, который занимался каннибализмом.

"Берут все статьи, но отдают предпочтение, об этом Пригожин уже говорил, убийцам и тем, кто занимался разбоем и грабежом. Тоже хорошо берут тех, кто попал в тюрьму за нанесение тяжких телесных повреждений. И вот сейчас стали брать уже людей, которые осуждены за изнасилование, но их в отдельный отряд. Мы знаем две истории из саратовских зон, из ужасных совершенно зон, там одна есть очень специальная. Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио каннибализм. Он тоже поехал на войну", - сообщила она.

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Романова также рассказала, что в некоторые колонии для вербовки заключенных приходят по несколько раз. Пригожин ищет "пушечное мясо" среди преступников и ему удалось собрать немало желающих воевать против Украины. Примечательно, что "Вагнер" вербует заключенных не по всей РФ, а только в некоторых ее регионах.

"Самая северная часть — Коми, Сыктывкар, самая южная — Адыгея, самая восточная —Татарстан, самая западная — Псковская и Смоленская области. Они почему-то не идут восточнее Татарстана", — утверждает правозащитница.

По ее словам, многие заключенные соглашаются идти на войну не ради денег, а просто из-за того, что хотят выбраться из тюрьмы. "Это родственники хотят денег, а заключенные хотят уйти из этой матрицы, выйти, поехать куда угодно, потому что любое место на земле лучше, чем русская тюрьма", - добавила она.

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