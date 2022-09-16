Если Украина просит танки - их нужно дать, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против позиции родной для себя Германии, которая по разным причинам отказывается поставлять в Украину боевые танки.

Это следует из интервью фон дер Ляйен изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Если они (украинцы) говорят, что им нужны боевые танки, тогда мы должны отнестись к этому серьезно и предоставить их им", – сказала глава исполнительного органа ЕС, добавив, что Украина точно знает, в чем она нуждается "для защиты людей и себя".

"Я поддерживаю, чтобы европейские государства поставляли то, в чем Украина действительно нуждается. В конце концов, украинцы доказывают, что могут себя защитить, если имеют правильные военные средства", - добавила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что украинцы борются вместо всей Европы за "победу демократии".

"Я твердо убеждена, что Украина победит, а Путин – проиграет. У Украины чрезвычайная мотивация. Они знают, за что сражаются. И друзья по всему миру делают все, чтобы гарантировать, что Украина получает надлежащие вооруженные системы", – сказала чиновница. ЕС.

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