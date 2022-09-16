В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на 440 тел.

Об этом рассказали начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в комментарии Sky News и уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко в комментарии "Настоящему времени", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Могу сказать, что здесь находится одно из самых больших захоронений в одном освобожденном городе, в нем более 440 могил", - рассказал Болвинов

Как сообщил Болвинов, тела были захоронены по отдельности.

На вопрос, может ли он сказать, как погибли похороненные здесь люди, он ответил: "Мы знаем, что некоторые были убиты [расстреляны], некоторые погибли от артиллерийского огня, так называемых минно-взрывных травм. Некоторые погибли от авиаударов. Многие тела еще не опознаны, поэтому причины смерти будут установлены в ходе следственных действий".

Болвинов отметил, что что все тела будут эксгумированы и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

В то же время, проект Радио Свобода и Голоса Америки, телеканал "Настоящее Время", опубликовал фотографии массовых захоронений в лесу в Изюме, полученные от украинских журналистов.

"Некоторые захоронения с крестами, на них – надписи. Где-то даже есть венки. Где-то нет ничего, только могила. Надписи: "ВСУ, 17 человек, с морга", "345", "412"", - говорится в его телеграм-канале.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко подтвердил "Настоящему времени" подлинность снимков.

В эфире телеканала он рассказал, что оккупанты сами публиковали видео с этого захоронения в Изюме, поэтому украинские силы его искали.

"И где-то есть реестр, в котором, я думаю, они нам будут подсказывать, в каком месте они взяли это тело для захоронения. Мы сейчас работаем над этим, и я думаю, что мы эти списки найдем и мы будем понимать, что это за человек, почему ему был присвоен номер, а не фамилия. Но есть там и фамилии, а еще там есть венки, и дата гибели там тоже есть на некоторых. Большинство, я думаю, погибли под обстрелами, мы по датам это уже поняли: люди погибли, когда они били с артиллерии по городу", - сказал Котенко.

"На кладбище под Изюмом нашли братскую могилу украинских военных - в ней похоронены до 25 защитников. Всего за время оккупации на местном кладбище появилось более 460 новых захоронений", - отмечает Громадське.

В настоящее время саперы закончили проверку территории вокруг братской могилы. На 16 сентября запланирована процедура эксгумации тел погибших.

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