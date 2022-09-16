Блинкен о санкциях: Мы нацелились на российскую оборонно-промышленную базу

Сегодня США были введены санкции против тех, кто финансирует и ведет вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы приняли меры против тех, кто финансирует, снабжает и ведет неспровоцированную войну России против Украины. Мы нацелились на российскую оборонно-промышленную базу и нарушителей прав человека. Мы увеличиваем цену президенту Путину за его войну с Украиной", - написал Блинкен в твиттере.

Также госсекретарь сообщил, что "государственный департамент США назвал, среди прочего, пятерых российских доверенных лиц, которые наблюдали за конфискацией или кражей сотен тысяч тонн украинского зерна, что усугубило отсутствие продовольственной безопасности во всем мире".

Как сообщалось, в четверг Минфин США внес в санкционные списки по России главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, помощника президента РФ Максима Орешкина и десятки других физических и юридических лиц из РФ, а также коллаборантов – главу администрации оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого и члена администрации Владимира Рогова.

Всего в санкционные списки включили 44 физических и 32 юридических лица из РФ.

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