В США отреагировали на угрозы России относительно предоставления оружия Украине

Оружие, предоставляемое США Украине, предназначено для защиты территориальной целостности от российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Представитель Государственного департамента Нед Прайс прокомментировал угрозы России в адрес США относительно поставок Украине ракет дальнего действия.

"Что касается систем для Украины, у меня нет ответа на то, что мы сегодня услышали от российской федерации. Но я хотел бы подчеркнуть, что все, что мы предоставили нашим украинским партнерам, имело одну и только одну цель: дать им возможность защитить свою страну, защитить свою территорию, защитить свою свободу, защитить свою демократию от вторжения российских агрессоров", – сказал Прайс.

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Представитель Госдепа отметил, что военная помощь Украине необходима для сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Напомним, на днях представительница МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия сочтет Соединенные Штаты участником войны, если они поставят Украине ракеты большой дальности.