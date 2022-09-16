Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 050 человек, 216 вертолетов, 2 199 танков, 1 302 артсистемы и 4 690 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 16 сентября потери личного состава противника составляют около 54 050 человек.