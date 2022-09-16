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В Умани ограничили доступ в район паломничества хасидов и установили ряд запретов

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В Умани ограничили доступ в район паломничества хасидов и установили ряд запретов
В Умани ограничили доступ в район паломничества брацлавских хасидов и ввели ряд запретов с 19 по 30 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила представительница международного благотворительного фонда имени Рабби Нахмана Ирина Рыбницкая.

По словам Ирины Рыбницкой, с 00:00 15 сентября 2022 доступ к району паломничества брацлавских хасидов в Умани ограничен.

По словам Ирины Рыбницкой, паломников дополнительно информируют об опасности пребывания в Украине:

"У нас есть отдельный сайт, где мы информируем о правилах безопасности и об ограничениях, действующих на территории Украины: запрет скопления людей, массовые мероприятия, комендантский час, необходимость носить документы. То есть, все ограничения, которые есть в Украине, касаются и паломников. Паломники предупреждены об опасности, более того, существует регистрация, где они подписывают, что проинформированы о ситуации в Украине.

Следует отметить, что приедут наиболее религиозные паломники, так что празднование не будет таким, как в прошлые года. Мы ожидаем, что в этом году паломничество будет более религиозным, то есть это не празднование, поскольку, прежде всего, для них Рош га-Шана - это молитва", - объяснила Рыбницкая.

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Также с 19 сентября будет действовать ряд запретов, принятых Черкасской областной военной администрацией.

В городе Умань с 19 по 30 сентября запрещено:

  • продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических изделий, а также пневматического оружия, ножей и игрушек, имитирующих оружие;
  • выход паломников за границы паломнического района на период действия комендантского часа.

Порядок перемещения и прибытия паломников в Умань:

  • Во время комендантского часа перемещение автомобильным транспортом — запрещено.
  • Перемещение во время комендантского часа (с 23:00 до 05:00) возможно только в сопровождении патрульной полиции от пунктов пропуска через государственную границу в Умань (тел. (050) 4070303)
  • Въезд в Умань будет осуществляться только в одном месте (улица Освободителей).

Поверхностная проверка и досмотр личных вещей и багажа на фильтрационном пункте.

  • На въезде в Умань (улица Освободителей) будут проводить проверку паломников на наличие запрещенных предметов с помощью технических средств.
  • В случае сопровождения паломников патрульной полицией указанный осмотр на фильтрационном пункте не производится.
  • Паломники должны неукоснительно выполнять требования представителей правоохранительных органов.
  • В том числе требования по соблюдению комендантского часа, установленного в городе Умань, а также реагирование на сигналы "Воздушная тревога" и "Ракетная опасность".

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Ирина Рыбницка отметила, что максимальный наплыв паломников ожидается 20-22 сентября, в дальнейшем приезд прекратится, выезжать из Украины хасиды будут после 27 сентября.

 

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Топ комментарии

  • Irina So 2b51f28f
    Ну то заберите своего Бога к себе и там празднуйте)
    Зачем ежегодно Умань загаживаете?)
  • Старый зольдат
    Ви мене заспокоіли, двумя паперцями. Головне шоб не прилітіло, а як шо прилитіть то шоб кнесет ознайомився з двумя паперцями тай не волав шо Україна винна. До речі, бачів я колись у вересні хасидів в Умані та "Софіївке", так я маю вам сказати, шо навіть діти так не сміттяь на вулиці та себе так нахабно не поводять, як це роблять вони. Нічого особистого, тількі власні спостереження.
  • Victor Frey
    замість фінансування проектів КБ Луч де розробили Нептун, який до речі незважаючи на критику деяких горе-експертів типу це копія радянського зразка, виявився ефективним - фінансували асфальт. КБ Луч ще років пять тому заявив що здатен за три роки розробити і запустити в серію комплекси зенітних ракет. але ж...
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