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Враг окапывается, стягивает войска и резервы от российской границы вглубь Луганщины, а коллаборанты пытаются сбежать, - Гайдай

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Враг окапывается, стягивает войска и резервы от российской границы вглубь Луганщины, а коллаборанты пытаются сбежать, - Гайдай
Российские оккупационные войска готовятся к обороне Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Рашисты готовятся к обороне от Сватового до Троицкого. Массовые побеги с оккупированных территорий продолжаются. Оккупанты с коллаборантами спешно с награбленным направляются в Россию. На границе тщательные проверки и мужчин почти не выпускают", - говорится в сообщении.

Читайте: В Луганске семьи принудительно мобилизованных устроили бунт возле воинской части, оккупанты говорят, что "ситуация под контролем", - Гайдай

Гайдай отмечает, что скоро Россия может закрыть границы с так называемыми "ОРДЛО" вообще, ведь они им не нужны, ни сейчас, ни восемь лет назад.

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Топ комментарии

  • Арнила
    Пусть хоть закопаются. Это им не поможет. Их ждет разгром и крах. Все наши земли будут освобождены.
  • Валентина Саюн c856325a
    Своєрідний котел. Спереду ЗСУ, а позаду,"свої" з автоматами.
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    10.09.2022
    Гайдай: "Українські військові вийшли на околиці Лисичанська, окупанти залишають місто"

    11.09.2022
    Гайдай: "Окупанти тікають з Луганська. Просування величезне. Почуємо хороші новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного"

    12.09.2022
    Гайдай: "...Після остаточної деокупації Лиману - естафету переймаємо ми...
    ...Деокупація близько...
    ...Кожен сантиметр луганської землі відвойовується...
    ...Він зазначив, що окупанти похапцем покидають Луганщину. Повторюється історія 24-25 лютого, тільки навпаки..."

    Молчал бы уже, клоун.
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