Враг окапывается, стягивает войска и резервы от российской границы вглубь Луганщины, а коллаборанты пытаются сбежать, - Гайдай

Российские оккупационные войска готовятся к обороне Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Рашисты готовятся к обороне от Сватового до Троицкого. Массовые побеги с оккупированных территорий продолжаются. Оккупанты с коллаборантами спешно с награбленным направляются в Россию. На границе тщательные проверки и мужчин почти не выпускают", - говорится в сообщении.

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Гайдай отмечает, что скоро Россия может закрыть границы с так называемыми "ОРДЛО" вообще, ведь они им не нужны, ни сейчас, ни восемь лет назад.