Эстония расторгает двустороннее таможенное соглашение с РФ

Эстония решила расторгнуть двустороннее соглашение о таможенном сотрудничестве с Россией, подписанное в 1997 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.ее, соответствующее решение приняло правительство Эстонии.

Министр иностранных дел государства Урмас Рейнсалу подчеркнул, что это важный шаг к тому, чтобы свести отношения между Эстонией и Россией к минимуму.

Отмечается, что сделка будет действовать еще в течение шести месяцев после расторжения. Согласно правилам, любая из сторон двустороннего документа может расторгнуть соглашение письменным уведомлением.

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