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Число жертв российских захватчиков на деоккупированной Харьковщине может быть больше, чем в Буче, - МВД

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Число жертв российских захватчиков на деоккупированной Харьковщине может быть больше, чем в Буче, - МВД
Количество граждан, погибших в результате действий РФ на уже освобожденных от россиян территориях Харьковской области, может быть значительно больше, чем, в частности, в Буче.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О захоронениях, по сути, мы можем сейчас уже говорить, что, к сожалению, судя по всему, это будет значительно больше, чем в Буче. На этих территориях это будет, наверное, как минимум. все же вдвое больше погибших, чем в той же Буче", - отметил он.

По словам Денисенко, люди, пережившие оккупацию, в частности, в Изюме, рассказывают, что под завалами разных домов были найдены тела погибших.

При этом он заявил, что пока не хотел бы оперировать цифрами, потому что ситуация фактически меняется каждый день. Он, в частности, напомнил о том, что возле Изюма было обнаружено массовое захоронение людей более 400 могил. Чтобы установить количество погребенных, придется делать эксгумацию.

Смотрите: На освобожденной Харьковщине обнаруживают застенки российских оккупантов. Среди эксгумированных тел есть с отрезанными ушами и другими следами пыток, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    І це ми ще Маріуполь та Херсон не визволили...
  • Юра Малко
    пам2ятаєте,як ще задовго до війни член Зе-команди Андрєй Портнов хвалився,що він з командою складає списки националістічєсково отрєбья для майбутніх фільтраційних таборів? оце,мабуть,могили людей зі списків...а Андрійка Зе-команда випустила за кордон і маєток його під Києвом взяла під охорону!
  • Super Gut
    "Подякуємо" Zeкоманді, яка зробила все, аби люди не готувалися до війни, а готувалися до шашликів.
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