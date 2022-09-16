Число жертв российских захватчиков на деоккупированной Харьковщине может быть больше, чем в Буче, - МВД

Количество граждан, погибших в результате действий РФ на уже освобожденных от россиян территориях Харьковской области, может быть значительно больше, чем, в частности, в Буче.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О захоронениях, по сути, мы можем сейчас уже говорить, что, к сожалению, судя по всему, это будет значительно больше, чем в Буче. На этих территориях это будет, наверное, как минимум. все же вдвое больше погибших, чем в той же Буче", - отметил он.

По словам Денисенко, люди, пережившие оккупацию, в частности, в Изюме, рассказывают, что под завалами разных домов были найдены тела погибших.

При этом он заявил, что пока не хотел бы оперировать цифрами, потому что ситуация фактически меняется каждый день. Он, в частности, напомнил о том, что возле Изюма было обнаружено массовое захоронение людей более 400 могил. Чтобы установить количество погребенных, придется делать эксгумацию.

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