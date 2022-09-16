Массовое захоронение в Изюме – еще одно доказательство военных преступлений РФ в Украине, - президент Эстонии Карис
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Президент Эстонии Алар Карис заявил, что массовое захоронение в Изюме Харьковской области является очередным военным преступлением Российской Федерации.
Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Жестокость и бесконечные человеческие страдания, невозможно передать словами ужас, который оставляют после себя русские солдаты в Украине. Братская могила в Изюме является еще одним доказательством военных преступлений. Наша обязанность – обеспечить ответственность, мы не успокоимся, пока виновные не предстанут перед судом", – говорится в сообщении.