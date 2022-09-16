В оккупированной Горловке практически не осталось мужчин

Местные жители массово бегут из города из-за принудительной мобилизации в оккупационную армию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Стратком ВСУ.

Как стало известно, райвоенкоматы получили задачу "мобилизовать" 6000 местных жителей. Поэтому в городе продолжаются облавы, на которых задерживают мужчин призывного возраста. Но оккупанты не могут набрать достаточное количество людей. На сегодня в Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди.

"Мужчины из Горловки, ранее "мобилизованные" в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск, не выходят на связь с 11 сентября. Известно, что перед этим они находились в оккупированных районах Херсонской области и отказались участвовать в боевых действиях. Последняя информация, поступавшая от них: российские командиры угрожали всех "отказников" отправить на передовую без оружия", - говорится в сообщении.

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