В МИД Чехии разоблачили сотрудника, работавшего на РФ

Служба информации и безопасности Чехии выявила, что у Службы внешней разведки России есть "крот" в МИД страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает чешское издание Deník N.

Как подтвердили изданию премьер-министр Петр Фиала, министр иностранных дел Ян Липавски и Служба информации и безопасности, сотрудник МИД Чехии работал с российской разведкой и передавал ей секретные сведения.

Глава МИД заявил, что сотрудник был уволен, но других подробностей он не привёл.

Несколько лет назад контрразведчики узнали, что у россиян был источник конфиденциальной информации в Министерстве иностранных дел Чехии. Затем контрразведке удалось установить, кто сливал информацию, в том числе секретную.

Служба контрразведки годами тайно следила за этим сотрудником. В первой половине этого года о нем сообщили руководству страны.

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Как сказал один из источников, российские спецслужбы, вербуя чиновника, "использовали его страсть к женщинам и деньгам".

По данным источников Deník N, сотрудник имел доступ к документам под грифом "совершенно секретно".

Он работал в министерстве более 20 лет: как в центральном аппарате, так и за рубежом.

В настоящее время неясно, может ли он быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку по чешскому законодательству, если слежку ведут только спецслужбы без участия полиции, собранные доказательства нельзя использовать в суде.

Ранее стало известно, что два высокопоставленных чиновника из федерального министерства экономики Германии, занимающие ключевые посты в сфере энергоснабжения, подозреваются в шпионаже в пользу России.