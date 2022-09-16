Контрнаступление ВСУ было очень эффективным, но нужно быть готовым к долгому пути, - Столтенберг
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Украинские военные провели успешное контрнаступление в Харьковской области, но нужно быть готовыми к затяжной войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил в эфире Radio BBC генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек считает очень эффективным контрнаступление ВСУ. Чрезвычайно обнадеживает факт, что украинцы смогли отвоевать территорию и нанести удар в тылу армии России, говорит Столтенберг.
"В то же время, мы должны понимать, что это не начало конца войны, мы должны быть готовы к долгому пути", - добавил генсек НАТО.