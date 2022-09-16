"Генпрокурор "ЛНР" Горенко и его "заместительница" Стегленко уничтожены в результате взрыва в оккупированном Луганске. ВИДЕО (обновлено)
55 388181
Во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв в здании "генпрокуратуры "ЛНР".
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что место взрыва оцепили. Роспропаганда сообщает о жертвах в результате взрыва.
СМИ РФ со ссылкой на источники сообщили, что взрыв произошел в кабинете генерального прокурора.
РБК сообщает, что "генпрокурор" Сергей Горенко уничтожен в результате взрыва. Информацию также подтвердил так называемый "помощник главы МВД".
Сообщается, что ликвидирован также "заместитель генпрокурора" Екатерина Стегленко.